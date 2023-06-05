#Bihar a portion of under construction bridge over Ganga river collapsed today. The Aguanhighat Sultanganj bridge will connect Khagaria and Bhagalpur districts. pic.twitter.com/7DLTQszso7 — All India Radio News (@airnewsalerts) June 4, 2023

就在印度人還在為當地時間6月2日晚發生在該國東部一起導致近300人死亡的嚴重列車脫軌相撞事故而震驚時，該國東北部比哈省（Bihar）一處跨越恒河的大橋，又於4日崩塌。當局稱目前無人在事故中傷亡。

據印度媒體「今日印度」（India Today）報導，這起大橋坍塌事件發生在印度東北部的比哈省，大橋於2015年奠基動工，並原定於2020年完工通車。另據當地官員表示，這座橋在坍塌前，原本在進行修繕工程，將於今年11月完工，而且這是該橋第二次倒塌。

當地政府曾宣傳說，這座跨越恒河的大橋，會給當地的交通和經濟發展帶來很大幫助。但印度媒體稱，這座大橋的情況在過去7年裡一直很糟。有印度網民更稱這座大橋的總耗資已經達到170億盧比（約新台幣63億元），儘管官方並未確認這一數字的準確性。

據報導，大橋坍塌事件持續發酵，引發民眾質疑政府腐敗和管理不善的輿論。莫迪領導的印度人民黨（BJP）高級幹部馬爾維亞（Amit Malviya）呼籲比哈的有關官員辭職，其中包括比哈省長庫瑪（Nitish Kumar）。馬爾維亞在推特上發文稱，「2015年，庫瑪為這座橋舉行了落成典禮，該橋將於2020年完工...這座橋已經第二次倒塌了。庫瑪和亞達夫（比哈省副省長，Tejashwi Yadav）是否會立即辭職，認識到這一事件？這樣做，叔侄都可以在國家面前樹立榜樣。」