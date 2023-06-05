香港驚傳3女童被殺害的恐怖凶案！一名女子今上午報案稱其巴基斯坦籍丈夫在寓所內持刀攻擊她，並殺害3個女兒；警方到場時發現3名女童（2、4及5歲）昏迷，送醫急救後均告不治。更驚悚的是，警方懷疑凶手正是該名報案女子。

依港媒《東網》報導，今天上午11點多，深水埗桂林街115號一名巴基斯坦籍女子，報案稱其同國籍先生持刀襲擊自己，並殺害其3個女兒，警方隨即趕赴現場。據了解，警方抵達時該男已不在現場，辦案人員隨即荷槍實彈在該區兜截疑人。

《東網》報導稱，來自警方消息指出，報案人其實有精神方面疾病紀錄，懷疑她首先擊斃3名女兒，繼而報案誤導人員調查其丈夫，案件暫列作「襲擊及有人受傷」，詳情仍待釐清。約在今天中午左右，辦案人員已連絡上女童父親到現場，協助了解案情。

《東網》引述在現場擺小販檔的徐先生描述說，事發時大批執法人員跑上大廈，其後陸續抱出女童，但女童當時手腳乏力軟垂，他表示此案令人震驚。徐又說，案發大廈內大多為套房，住客不少是南亞裔人士或新移民。