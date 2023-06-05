市售食用油越來越多款，家醫科醫師李思賢表示，對他而言，橄欖油是萬油之王，不僅因為其風味，更是因它對健康的好處。他表示，橄欖油可降低身體的發炎、防失智、保護心血管、抗癌等功效。民眾購買時最好選擇暗色玻璃瓶，避開塑膠瓶或大於500毫升包裝的油品。

李思賢在其臉書表示，橄欖油對健康的好處眾多，包括含大量的單元不飽和脂肪酸，能降低身體的發炎，也是神經髓鞘很好的原料；含大量抗氧化物，例如橄欖多酚、維他命E；可預防心智退化與失智；其抗氧化能力還能降低癌症發生率；富含角鯊烯，可抗菌、抗發炎、護膚保濕。

至於挑選橄欖油的原則，他表示，要挑油品顏色為黃色或是綠色；聞起來有青草味或帶有淡淡的果香，最忌油耗味；嚐起來有苦味或辣味。

他並提醒，要注意橄欖油的包裝，以暗色玻璃瓶較佳，鐵桶裝的橄欖油亦可，但是建議鐵桶裝的油品開封後要分裝；不推薦「塑膠瓶裝」或是「大於500cc」的橄欖油品。另要選購橄欖油要注意採摘時間，最好選擇1年內的橄欖油，選購前若能先試喝最好，因為人體味蕾通常能感受出油品的好壞。