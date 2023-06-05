南瑤宮修復針對正殿、護龍及三川殿進行大幅整修，包括木構件現況損壞有白蟻蛀蝕、腐朽乾裂及脫筍等。(彰化市公所提供／吳建輝彰化傳真)

創建於清乾隆3年，至今已經有285年歷史的縣定古蹟彰化南瑤宮，因白蟻蛀蝕、腐朽乾裂及脫筍等嚴重，市所斥資6557萬元辦理修復，預計耗時2年時間，1期針對正殿、護龍及三川殿等主要架構修復，未來2期才會對泥塑、剪黏等裝飾進行修復。

彰化南瑤宮修復工程開工典禮5日在廟前舉行，包括市公所主秘許晉嘉、立委黃秀芳、文化部文化資產局長陳濟民、副縣長林田富、等人到場，祈求媽祖庇佑施工順利圓滿，公所也說明整修計畫。

公所表示，南瑤宮修復工程總經費達6557萬元，將針對正殿、護龍及三川殿進行大幅整修，包括木構件現況損壞有白蟻蛀蝕、腐朽乾裂及脫筍等，另外磚牆面出現裂縫及規帶、中脊，戧脊裂損等，修復工期720日曆天。

公所也說，目前1期修復以正殿、護龍及三川殿為主，由文化部補助4589萬9000元、縣府補助491萬7750元、公所自籌1475萬3250元；另彩繪、泥塑、剪黏等裝飾項目，將列為後續2期修復工程中。

南瑤宮創建於清乾隆3年（1738年），期間歷經2次修繕，一直到清嘉慶7年（1802年）重建擴大廟基5倍。直到1916年才改建成為混合中西日式風格的廟宇，1936年完成前方各殿及兩廊建築，逐漸成為現今風貌。