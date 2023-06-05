每個人對待感情的態度不一樣，但有些人在戀愛時總是一副無所謂的態度，等到分開之後才開始後悔，當初為何沒有好好珍惜對方。大陸命理專欄「運勢君」分享，天秤座、巨蟹座和射手座一旦和前任復合後，就會比之前更加珍惜、愛護對方。

▎天秤座

天秤座戀愛後，不像陷入熱戀的情侶一樣熱情，反而和平常一樣冷靜理智，雖然很喜歡另一半，卻不懂得如何相處，不知道戀愛需要花費更多時間與精力去維持，因此成為被分手的原因；不過當天秤座和另一半復合後，因為有過一次失敗的經驗，再次交往就會變得更積極主動，花更多心思在對方身上了。

▎巨蟹座

巨蟹座把感情看得很重要，在一段關係中總是付出許多，不會輕易做出對另一半不忠的事情，因為相當重感情，若因故和另一半分手後，他們也不會立刻放下、尋找新戀情，如果有機會和對方復合，更會加倍對另一半付出，把分開這段時間的遺憾都彌補回來，希望能藉由這份珍惜挽留對方。

▎射手座

射手座覺得戀愛有點煩人，總是抱持著無所謂的態度，不懂得好好呵護另一半，等到真的分手以後，才開始後悔、明白愛情的美好，忍受不了孤獨；射手座一旦和另一半復合，就會把所有的時間都花在陪伴對方上，並列出一份「情侶必做」清單，一個個和另一半實現履行。