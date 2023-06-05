隨著疫後國內旅遊的復甦，基隆市每到連假期間就會因為市區停車空間不足造成塞車。立法委員蔡適應5日上午協調海軍，將原威海營區空間提供給基隆市政府試辦臨時停車使用，預計將可在端午連假及暑假期間提供300個停車位。

蔡適應表示，他近年陸續推動基隆軍港西遷、港區再造後，基隆市的觀光發展迅速，每逢假日車潮都會湧現，急迫需要市區內疏導車流和臨時停車的場域，所以他協調國防部海軍司令部、海軍131艦隊指揮部、基隆市政府交通處，舊威海營區，在移撥給國有財產署前，先行提供給基隆市政府試辦臨時停車使用。

蔡適應指出，目前預估原海軍威海營區，也就是在基隆長榮桂冠隔壁的這個場域，將能容納300個停車位，對於端午，以及暑假期間，湧進基隆市區的人潮，可以有效疏導車流。

蔡適應指出，軍港遷移第一階段已經完成，第二階段在西岸的幾個大樓，目前大概會在年底興建完成，東岸的部隊就會陸續完成遷移，並將舊的營區移撥至國有財產署，再由基隆市政府、基隆港務分公司合作規畫使用。

目前閒置的土地，蔡適應商請軍方先提供給基隆市政府試辦做為市區的停車空間使用。但後續的使用方式，還是以基隆市政府、基隆港務分公司的規畫為主。

蔡適應認為，軍港遷移是一個雙贏的政策，對軍方來說能夠整合東西岸營區，闢建新的相關設施，讓軍方對於戰備任務可以更有效進行；其次，對於港區的發展，軍港遷移後能達到東岸港區的串連，東岸內港的碼頭區域，將做為基隆市推展觀光的新亮點。