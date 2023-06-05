林姓男子因缺錢花用，去年8月14日下午6點多，到前妻擔任店長的超商內，先竊取一把20公分的水果刀，趁店內沒有其他客人，擋住店員出入，露出腰間的水果刀，對店員喊「搶劫！」得手3000元，士林地院依攜帶凶器加重強盜罪，判處有期徒刑7年2月。

店員當時立刻打電話給店長反應，店長回答「要錢就讓他搶」，擔心若反抗會遭遇危險，林男拿走千元紙鈔3張，店員隨即報警，警方在案發後約1小時，查獲林男，而得手的贓款也只剩下282元，其他都被花用殆盡。

林男坦承犯恐嚇取財，否認有強盜，店長作證時證稱，為了不要起衝突，才沒有抵抗，法官考量林男與店員體型差不多，皆為170公分、近百公斤，若是要逃離一定會經過林男的面前，此時只要林男拔刀，就沒有辦法通過，並從監視器畫面看來，林男靠近收銀機時，店員退後，顯示內心畏懼。

法官考量林男年輕力壯，竟不思以正途賺取金錢，竊取水果刀後脅迫店員取走3000元，依加重強盜罪判刑，全案可上訴。