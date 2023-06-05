改編日本名導新藤兼人動容經典劇本的《忠犬八公》由帝后級卡司馮小剛、陳沖攜手出演（台北電影節提供）

2023第25屆台北電影節影展票券將於6月11日本週日中午12點開賣，今（5）日加碼公布兩部神祕場放映作品，跨文化青春校園劇《讓我看見你是誰》獻上大銀幕世界首映，由雷嘉汭、詹懷雲及黃信赫等新生代演員領銜主演，導演姜秉辰以新住民二代為主角，交織出一段同儕友誼、戀愛情感、家庭關係與自我認同的成長之旅；另一部為入選義大利烏迪內影展的《忠犬八公》，硬底子帝后級卡司馮小剛、陳沖飾演夫妻，藉一家人跟萌犬的相處，回顧中國社會過去10年間人事物的流動變遷。

《讓我看見你是誰》由BL夯劇《正負之間》導演姜秉辰執導，聯手《俗女養成記》編劇黃馨萱，潛力女演員雷嘉汭飾演台越混血，搭配近期在《人選之人－造浪者》有討喜表現的詹懷雲、以BL劇及電影《哈勇家》演出而享有高人氣的黃信赫、台韓混血新星金東昱及亮眼新人鄭宇恩，串起充滿青春愛戀與尋找自我的篇章。導演姜秉辰表示，這部劇以新住民二代為主角，用戀愛煩惱為包裝，實質在講述家庭、友情對一個人的影響，「所謂的青春，就是在笑容跟眼淚中摸索出長大的旅程，希望能在這輕鬆溫暖的劇中，帶給大家溫柔成長的力量」。

入選義大利烏迪內影展、今年中國上映獲新台幣12億票房的《忠犬八公》，由葉如芬監製、中國導演徐昂執導，改編日本名導新藤兼人動容經典劇本《ハチ公物語》，將故事背景搬到千禧年前後的重慶，描述馮小剛飾演的大學教授撿回一隻落單的幼犬，說服陳沖飾演的強勢妻子收養這隻小狗，並取名字「八筒」。全片刻劃主角一家人與可愛萌犬的相處，不但融化觀眾的心，也回顧了中國社會10年間的物換星移。

除了上述兩部神祕場外，今年還網羅多部獵奇片單，榮獲2022威尼斯影展酷兒獅獎的《換軀渡假村》是德國導演亞力克．沙德充滿奇想的初試啼聲之作，故事描述一對受邀來到偏僻小島的情侶，驚覺在島上的神祕儀式裡，竟可任意交換身體。於是辣妹換成老頭、憂鬱女子變身金髮壯漢。面對全新的軀殼，有人狂喜有人自閉，甚至有人拒絕換回，島上的平衡開始步步失控。

曾以《餌》驚豔影壇的英國導演馬克．詹金新作《詭島謎花》描述獨居在無人島的女子，為了觀察一朵稀有怪花陷入瘋狂。導演以用16mm鏡頭，結合民間傳說、超自然元素及歌謠吟唱等元素，帶領觀眾進入主角失控的精神迷宮中。

充滿情慾異想的《王子大戰打火兄弟》故事設定在2069年，一名渴望成為消防員的年輕葡萄牙王子終於如願，置身於猛男圍繞的消防隊，細皮嫩肉的王子猶如飛蛾撲火，沒想到還沒出勤滅火，便悄悄點燃了愛火，一段王子戀上消防教官的男色戀曲就此展開。

入選坎城影展影評人週的《巫巫阿嬤不要走》是女導演克莉絲蒂．阿爾維斯．梅拉首部劇情長片，她改編自身往事，描述隨家人移民法國的女孩莎蘿梅，回到葡萄牙祖母家渡假，祖母卻突然逝世，當家人們悲痛聚首，莎蘿梅卻感受到神祕力量牽引著她與死去的祖母。導演考究葡萄牙巫術文化，將影響風俗的神祕學反芻後重現於銀幕，並傳遞跨世代女性一段動人的祖孫情。

尼加拉瓜導演勞拉．鮑梅斯特詩意生猛的長片處女作《美洲豹女兒》，以居住在垃圾山旁的一對母女為主角，靠回收金屬和販售幼犬維生，突然的變故拆散兩人，小女孩決定踏上尋母之旅。本片帶領觀眾窺伺當地動盪貧窮的社會現況，藉不安憤怒的女孩之眼，看盡人間至善與不公。

寓言式敘事的《壩》描繪尼羅河水壩附近，一名磚廠工人白天替資本家生產磚塊，夜晚獨自深入沙漠，徒手打造一座神祕泥塔，透過主角與他祕密進行的工程，回應蘇丹經歷獨裁統治、人民爭取自由的現實情況。

《想被詛咒的少年》講述14歲男孩尼諾因性傾向受霸凌，父母舉家搬到森林山區，盼孩子能變正常，尼諾卻受當地神話吸引，傳聞山林女妖會將犯下不倫、肉慾罪行的人帶走，他既害怕又忍不住踏進禁忌之森。全片對準導演家鄉的天主教傳統和酷兒議題，拍出帶有魔幻色彩的現代青春成長故事。

入選《電影筆記》年度十大電影的《血肉保齡球》描述一對繼承家族保齡球館的兄弟，警官哥哥將球館事務交給同父異母的弟弟主掌，弟弟某次以老闆身分搭訕來球館的單身女子，一夜情後竟點燃殺機，全片血漿滿滿、充斥各式性愛場面，堪稱暴力與性的極致崩解。

今年「非一般真實」單元也帶來許多奇異作品，《轉生幻夢》從一名年輕男子照顧面對生命尾聲的老嫗，劇情從他朗讀著西藏典籍《度亡經》的生死奧祕中展開，幻境般的影像質地及難忘的感官體驗，如集體冥想般，引領觀眾探索人類生命與宇宙萬物的辯證關係。

兩位身兼人類學家與藝術家身分合導的驚世奇作《人體新視界》由挑戰人類感官與倫理極限的「哈佛感官人類學實驗室」製作，鏡頭隨內視鏡穿梭於臟器與腸道之中，宛如穿梭宇宙。在血肉景觀中，帶領觀眾領悟人體也是幅非凡風景。

義大利導演阿雷山卓科摩丁巧妙融合虛實邊界之作《吉吉追緝令》描述在小鎮的中年男警，終日愜意開車巡邏，閒來無事就透過車內無線電，與素未謀面的新進女同事說幹話聊天。單調的生活卻因一具女屍打亂了一切…全片遊走於紀實與虛構之間，詼諧中帶有懸疑味。