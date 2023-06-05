鐵人三項好手謝昇諺4日在德國漢堡舉辦的IRONMAN漢堡歐洲冠軍錦標賽，以8小時54分42秒順利完賽，創下個人在海外賽事最快成績。

已經38歲的謝昇諺，今年接連創下個人生涯前二快紀錄，證明自己對於鐵人的熱愛與不放棄挑戰自我的精神，持續學習最新的訓練方式、營養補給及恢復觀念，也透過蔬食飲食調整身體狀況，持續往目標前進。

IRONMAN漢堡賽事路線途經熱鬧的市中心及充滿田園風光的漢堡近郊，當地氣溫舒適，賽事全程地形起伏偏平緩，有利於選手發揮速度，不過當地早上6點15分比賽正式開始時水溫只有18度，游泳項目要在阿爾斯特湖游一圈3.8公里，一開賽領先選手群就以相當快的速度出發，謝昇諺出發時遭遇選手領先集團的亂流一度節奏亂掉，但穩下來調整回自己的節奏，最後以令自己不甚滿意的51分31秒上岸進入T1轉換區。

快速整裝後，謝昇諺進入180公里自行車項目，中途碰上賽道發生車禍管制，兩趟都有約150公尺左右必須下車以牽行方式通過，歷時4小時38分13秒才進入最後一項42.2公里跑步，近期在另一位選手李銘勝協助下，謝昇諺在跑步路段穩定輸出展現不錯的狀態，3小時16分29完成算是對自己近期訓練最滿意的部分，最終以8小時54分42秒成績通過終點線完賽。

從德國這場IRONMAN開始，頂級性能的義大利自行車品牌FSA與美國空力領導品牌Vision也會陪伴謝昇諺挑戰世界舞台，並放眼年底的2023 FXT台灣極限鐵人賽。