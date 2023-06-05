大陸在過去有「世界工廠」之稱號，近年有許多分析師看好越南將取而代之，不過根據外媒報導，越南經濟出現致命危機，當地房地產開發商在融資困難情況下，暫停建案已經超過1200個，合計價值超過800兆越南盾（折合約台幣1.05兆）。

報導指出，越南63個行政省城當中，平均每個城市有20個地產開發案暫時停工，指標大城市如河內與胡志明市，分別傳出有400個和300個建案停工。

報導示警，越南在地不動產機構透露，目前已有大筆的資源被凍結，而且不清楚會維持多久。報導稱越南建商面臨危機，關鍵在於債務問題嚴重，以及受疫情、當地政府打擊貪腐等影響，今年第一季高達340個建商走上倒閉。

越南建設部最新數據顯示，越南在今年前5個月有超過8.8萬家公司停業，大部分公司從事房地產開發和銷售業務。報導提到，越南去年因現金流短缺、原料上漲，導致房企倒閉家數激增42.4%，今年前5月倒閉家數也比去年同期大增47.1%。

另根據越南建設部預估，與2022年第四季相比，越南今年第一季有30%至50%的房產中介公司倒閉或停止營運。