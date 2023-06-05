印度東北部一座興建中的跨河大橋，4日橋面突然坍塌，場面嚇人。

印度發生傷亡慘重火車相撞不到1個星期，再傳重大意外。國境東北部比哈省（Bihar）一座跨越恆河的大橋，週日（4日）傍晚突然發生橋面崩塌的恐怖狀況。印度媒體報導，大橋動工興建已8年多，這是過去14個月以來第二度崩塌。省府週一表示，橋梁有嚴重瑕疵，省方將規劃拆除。

綜合印度時報、印度快報、NDTV報導，這座4線道大橋橫跨恆河，全長3.16公里，連結比哈省東南部地區巴加舖（Bhagalpur）的兩個城鎮蘇爾唐干傑（Sultanganj）與卡加里亞（Khagaria），2014年2月23日由省長庫瑪（Nitish Kumar）破土，2015年3月底動工，民營營造公司SP Singla負責興建，造價估計印度盧比171億元（約合新台幣63.6億元）。這座跨河大橋原定2019年3月完工，但已4度延期。現在又出了這等大事，完工時間勢必再延。

#WATCH | Under construction Aguwani-Sultanganj bridge in Bihar’s Bhagalpur collapses.



(Source: Video shot by locals) pic.twitter.com/PIh2GBXgcY — ANI (@ANI) June 4, 2023

庫瑪已下令相關局處調查此事，他強調，瀆職官員務必嚴懲。省府官員說，訊息顯示大橋有4到5座橋墩塌毀，初步尚無傷亡通報。消息人士透露，至少200公尺長的橋面斷成30截，從100呎的高處陷落河中，編號9、10與11號橋墩塌毀。事發之際橋上有不少工人正在工作，其中幾人恐已身亡。

離譜的是，這座大橋去年（2022年）4月30日也出過類似狀況，當時編號4、5、6號橋墩坍塌，事發原因宣稱是電纜平台鬆脫所致，然而有些人認為是工程材料有誤且質劣惹禍。副省長亞達夫（Tejashwi Yadav）週一說，即使財務損失令人擔憂，省府無論如何要規劃拆除興建中的橋體，因為專家已通報在橋樑結構發現嚴重缺陷，就等最終完整報告出爐。

比哈省議員喬達里（Samrat Choudhary）怒指，庫瑪領導的省府「貪汙猖獗」。位於巴加舖以西的比哈省貝古薩賴（Begusarai）地區，去年12月才有一座即將通車的跨河橋梁斷成兩截落河，所幸當時尚未正式開放大眾使用，未釀傷亡。