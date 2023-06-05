俄羅斯太平洋艦隊開始在日本海和鄂霍次克海海域進行戰鬥演習。

路透社報導，俄羅斯國防部周一（5日）在即時通訊軟體Telegram宣布，此次演習將持續到6月20日。參與演習的包括60多艘俄羅斯軍艦和支援艦艇、約35架海軍飛機、沿海部隊和1萬1000多名軍事人員。