《蜘蛛人：穿越新宇宙》劇照（索尼影業提供）

《蜘蛛人：穿越新宇宙》劇照（索尼影業提供）

《蜘蛛人：穿越新宇宙》劇照（索尼影業提供）

《蜘蛛人：穿越新宇宙》於6月2日在北美正式上映，直接引爆粉絲在社群上的熱烈討論，極高的評價也反映在首週末的票房數字，開片首日以5185萬美金創下今年以來所有電影票房最高的紀錄，首週末以1.2億美金輕鬆登上冠軍寶座，成為蜘蛛人系列中開片票房第三高的電影。《蜘蛛人：穿越新宇宙》在北美的首週末表現也成為今年第二高的成績，驚人的首日票房數字更是首集的4倍以上。這部話題之作不僅在北美市場告捷，也寫下索尼影業首日開片最高的動畫電影票房紀錄，在全球各地上映的國家都大獲全勝，狂掃8800萬美金的票房成績，在印度更成為有史以來開片成績最好的動畫片，在新加坡拿下疫情後票房最高的動畫片殊榮。

觀賞過電影的影評與觀眾無不盛讚，《蜘蛛人：穿越新宇宙》完全沒有辜負大家對奧斯卡金獎動畫續集的巨大期待，視覺風格更加絕美之外，劇情與角色的發展更是充滿爆點與感人橋段。在電影權威網站IMDb上，《蜘蛛人：穿越新宇宙》以9.1分成為評價最高的超級英雄電影，在爛番茄評價網上也獲得影評95％的新鮮度，以及觀眾96％的高評價。對粉絲來說，宛如藝術畫作的每一幅畫面有著滿滿的細節，加上令人興奮的彩蛋驚喜，許多觀眾在短短的週末兩天完成三刷的成就，直呼這是今年最讓人享受的超級英雄電影。

萬眾矚目的《蜘蛛人：穿越新宇宙》在媒體界幾乎完全沒有負評，國際銀幕雜誌的評論談到：「這部聰明、扣人心弦、且令人興奮的續集電影，完全超越看似無敵的前作了。」英國獨立報則提到：「看完《蜘蛛人：穿越新宇宙》就像上了一堂你人生中最酷的老師所教的課，這部革命性的系列電影，不只創造了全新的外貌，更勇敢挑戰不可能的極限，DC和漫威應該學學這部電影如何講一個完美的多重宇宙故事。」Indiewire影評盛讚：「這部讓人嘴巴合不起來的傑作，從開始到結束就像一場視覺的饗宴，它耀眼的表現提醒我們超級英雄電影所能達到的高度！」