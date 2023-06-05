周仕昌表示，泓德能源預計在下半年發行10億元以內的公司債，明年轉上市，今年全年營收估有2位數年增。今年的EPC營收占比仍是最大宗，估至2025年營收結構中，EPC降至5成，而電力資產管理和電力服務營收占比提升到5成。其中電力資產管理包括:儲能、售電及充電站等。

Beseye於2015年成立，團隊有30多位，客戶集中在交通以及工控安全場域，交通類客戶主要是日本鐵道，國內則以大型廠房安全的自動化，包括中油以及凱擘等等。泓德在併購Beseye之後，會從以工程的EPC轉為綠電的運營品牌商。

雲守護未來將與泓德合作推出次世代的碳管理平台，主因所有企業都有淨零碳排的需求，客戶會選擇長期使用的碳管理平台，而泓德本身有綠電，可以透過泓德碳管理平台做AI模擬淨零碳排的預測結果，給客戶有最經濟最少碳的解決方案。目前泓德提供客戶電碳合一的客戶包括玉山金、國泰金、台灣大及湯淺電池等。

周仕昌表示，目前歐美的家用小型電站價格約20~30萬元，但隨著市場規模擴大，電站費用可望降至3萬元台幣，具有親和力的價格，也將使電用電站成為每個家庭的「家俱」之一，泓德的家用電站品牌就是「TITAN」。