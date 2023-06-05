國立中正大學畢業校友透過臉書發文表示，曾多次遭「法學院某副教授」性騷擾，現外傳該教授是台北市性平委員會委員。對此，台北市性別平等辦公室今表示，「法學院某副教授」曾任13屆北市性平委員，任期從去年3月1日至今年2月底為止，並非現任性平委員，呼籲若有相關性騷事件，務必於第一時間循管道申訴，政府相關單位將全力協助。

台北市性別平等辦公室表示，經查，「法學院某副教授」曾任第13屆台北市性平委員會委員，任期2021年3月1日至2023 年2月28日止，全數委員已於今年3月換屆，該位副教授並無擔任第14屆委員。

台北市性別平等辦公室表示，面對相關性騷事件採取勿枉勿縱最高要求，呼籲若有相關性騷事件，務必於第1時間循管道申訴，政府相關單位將全力協助。

有中正大學校友透過臉書「中正大學全校版」點名「法學院某副教授」幫多次幫她鬆開泳衣上衣綁帶再重綁，抽筋時會從腳底板按摩到大腿根部以下，甚至邀她與孩子同遊六福村，但只想訂1間房，還曾問她「要不要跟我？」

該名校友說，曾和另一位教授談，該教授認為副教授行為是「男生追求女生」，但要走性平？證據似乎不夠，該則貼文獲數千人按讚，已有熱心學生、校友代為通報性平案件，中正校方表示，學校4日晚間第1時間依據性平法通報完成，將依法調查處理。