新竹縣長盃龍舟賽5艘龍舟在完成點睛儀式後，鳴炮用吊車吊進池和湖。（羅浚濱攝）

新竹縣縣長盃龍舟競賽22日端午節將在湖和宮前池和湖登場，縣長楊文科、縣議會議長張鎮榮、副議長王炳漢及新豐鄉長徐煒傑等人，5日在池和宮前舉行龍舟點睛下水儀式，今年比賽總獎金43.5萬元，特別開放外縣市參加的公開組，冠軍獎金高達10萬元，比賽精彩可期。

楊文科、張鎮榮、王炳漢及徐煒傑等人先至池和宮參拜、上香，祈求活動順利進行，接續參與點睛儀式，一行人從點睛、點龍頭、龍角再接續灑水，象徵龍舟比賽即將展開，在鳴炮後由吊車將5艘龍舟放進池和湖。

楊文科表示，縣長盃龍舟賽今年邁入第18年，一度受到新冠肺炎影響停辦2年，去年恢復舉辦，有4組34支隊伍參賽，今年比賽總獎金有=43.5萬元。

新豐鄉公所預定競賽分為3組，公開組報名12隊以上取前6名，獎金從5千元到最高10萬元，機關組每組報名7隊以上取前4名，獎金3萬到五5千元，混合組報名12隊以上取前6名，獎金6萬到5千元，但只有23支隊伍報名。

新豐鄉長徐煒傑表示，今年參賽隊伍比去年少，主要是因新竹市今年恢復舉辦龍舟賽，且賽期都在同一天，在報名隊伍未達3組比賽標準下，賽事分為公開組16隊和混合組7隊進行競技。

徐煒傑說，今年端午節龍舟賽會場，同時舉辦新豐西瓜節，當天上午9點到下午3點均有表演，並有新豐鴨蛋等農特產品展售會，估計參與民眾跟往年一樣會很踴躍，讓大家滿載而歸，熱鬧慶端午。

楊文科和張鎮榮邀縣內民眾、遊客參與縣長盃龍舟賽，欣賞精彩的龍舟賽外，也能逛市集看表演，一定不虛此行。