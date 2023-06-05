國境解封後，入出境旅客大增，機場計程車需求大增，不過目前只有有登記的計程車能在機場排班。此前多元計程車業者向交通部提出在松山機場試辦接機計畫，原本4月就要上路，不料之後交通部一紙公文突然喊卡，業者相當火大，上周更發現竟是租賃業者跟某位交通部次長餐敘時擋下，決定明（6）日下午發動300台以上多元計程車加上50台小黃計程車包圍交通部。

現行規定機場排班計程車必須符合車型、車齡等條件並向民航局登記，才能在機場接機，但名額有限，松山機場1200台，入出境旅客更多的桃園機場反而只有600台。多元計程車業者日前向交通部提出在松山機場試辦接機，不料突然喊卡，4月24日交通部公文曝光，僅表示松山機場多元化計程車接機試辦計畫暫不予實施，沒有說明原因。

為何事件4月就發生，明天才上街頭？數位平台預約接送從業人員公會理事長李威爾對本報表示，計畫喊卡之後交通部有請民航局跟業者開會協商，一直到上周為止開了最後一場協商，才聽到有租賃業者公開表示，就是他們跟交通部次長吃飯時講了此事，所以把事情擋了下來。「整個行政體系包括路政司、民航局都沒問題，松山機場也願意配合，花了很多時間把計劃寫好，結果既得利益者找官員吃個飯，就把整個計畫推翻了！這已經不是產業問題，這是政治問題，那就政治解決，大家上街頭！」李威爾說。

李威爾表示，既然政府已經推動計程車數位化，用APP叫車，司機實名化，消費者有紀錄、有保障，而且國外機場也有網約車接送專區。台灣追求數位化轉型，但機場接機還停留在30年前法規限制。

他表示，政府應該針對民用航空機場出入管理辦法做整體規劃，目前台北市計程車駕駛員職業工會、台灣數位平台預約接送從業人員產業工會等2個工會提出松山機場試辦，是因為知道修法曠日廢時，也知道交通部擔心秩序會混亂。現在民間先辦一個半年計畫，可做為未來修法依據，讓交通部看看成果。

李威爾說，當初跟松山機場借了一個小區塊，過個馬路就到了，乘客叫車之後就在定點等待；也跟松山機場談妥，提供每日叫車數量、車資金額等，未來匯集起來上繳給交通部。不料交通部怠惰失職，放任大官淪為財團門神打手。