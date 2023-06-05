父母都希望孩子能有分高薪且穩定的工作，一名母親表示，女兒大學放榜錄取藥學系，她認為藥學系的薪資比教師還差，擔心畢業後出路不好，希望女兒可以拚分科測驗考牙醫系，但無論她怎麼勸阻，女兒都不願意再拚考試，她上網求助網友，卻讓不少人搖頭，甚至還有人說「拿教師來比太羞辱人」。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，大學學測第二階段放榜，女兒錄取中國醫藥大學的藥學系，想放棄7月的分科測驗，直接到學校報到，但她認為藥學系畢業後出入普通，薪資福利比不上教師，還得輪三班才能領到5萬元的月薪。

原PO希望女兒能參加分科測驗，為牙醫系再拚一次，即便在分科測驗中失利，也可以回頭念藥學系，但女兒都不聽勸，還說對藥學系比較有興趣，生活品質也比較好，一輩子只領一樣的薪水也沒關係，女兒的回答讓原PO苦惱不已，上網詢問該如何說服孩子。

貼文上線，網友也提出建議，「阿姨妳要確定欸！今年分科很多重考生要競爭，如果她分科連原本的藥學系都考不回去，妳怎麼負責？叫她重考嗎？」、「她的未來應該是她自己決定」、「典型亞洲家長：我是為了小孩好」、「阿姨您真的不要覺得學測能上、分科也能上，分科考的東西比學測難非常多」。

也有不少人說藥師的起薪有7萬元，並非原PO說的5萬月薪，「藥師起薪7萬哦，沒那麼誇張，只是不會漲罷了」、「輪三班4、5萬？妳活在30年前嗎」、「藥師隨便都有7、8萬，比不上醫牙沒錯，但拿教師來比也太羞辱人」、「物理治療不用輪三班都5萬起跳了，藥師輪三班怎麼可能才5萬」。