國內政壇「＃MeToo」性騷風波持續延燒，近日臉書、Dcard等社群網站也被爆料，出現多個和「Risu」名稱相關的社團，內容充斥大量未經當事人同意的偷拍照片與影片，對象多為女性。民進黨立委洪申翰5日嚴厲譴責，他也發函衛福部、警政署，要求介入調查，查明社團管理員及相關散布者是否違反相關法令。

洪申翰在臉書指出，最近有很多「Risu臉書社團」利用短網址進行性私密影像外流，試圖規避Meta公司的查緝，許多網友、數位女力聯盟WIDI都提出警告。查看社團名單後，發現每個社團都有數萬名的成員在裡面，且內容的確涉及許多不確定來源是否合法的性私密影像。

洪申翰指出，這些社團標榜外流、前任自拍流出等影像，除了必須嚴厲譴責外，他也發函到衛生福利部、警政署，要求查明社團管理員及相關散布者是否違反刑法、犯罪被害人權益保障法，性侵害犯罪防治法、兒少性剝削防制條例等法規。

他指出，衛福部今年年初設置「性影像集中處理中心」，並列出五大犯罪事項，包括偷拍他人性影像處成人3年以下有期徒刑、1年以上7年以下有期徒刑；無正當理由持有兒少性影像處1年以下有期徒刑；分享性影像給別人處5年以下有期徒刑；下載性私密影像：5年以下以求徒刑；製造換臉（deepfake）性影像：5年以下有期徒刑。

他也在文末呼籲大家，「檢查自己是否有加入社團，投資和色情往往是詐騙的手段之一。請務必小心謹慎。」