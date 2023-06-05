近年來氣候變遷加劇，環保議題受到關注，台南市政府經發局率全台之先，針對在地商業服務業進行ESG概念店認證的輔導計畫，預計遴選至少5家連鎖體系品牌、合計至少10店家進行輔導，期以加速台南商業服務業ESG轉型。

經發局主祕王俊博表示，ESG是環境保護、社會責任與公司治理3個英文單字的縮寫，視為評估企業永續發展的重要指標。現在許多的大企業都提倡節能減碳，甚至目前很夯的「碳權買賣」概念，都在強調碳追蹤的重要；商業服務業雖非在淨零減碳海嘯第一排，台南做為國際友善旅遊城市，希望藉由「ESG概念店」輔導計畫，幫助商業服務業銜接國際減碳趨勢。

王俊博提到，這項計畫是與財團法人商業發展研究院合作，透過徵選連鎖商業品牌企業，協助輔導進行ESG落點診斷分析、完成基礎碳盤查清冊、繪製減碳藍圖，報名期間從即日起至7月底，主要遴選的對象為連鎖餐飲、批發零售、生活服務等品牌業者，希望他們除了獲利，也注重環境議題及社會責任。

經發局說，市面依店家規模一般溫室氣體盤查加上顧問輔導費用，就要價約15至20萬元不等，若透過本計畫申請輔導，完全不收費，且協助受輔導店家至少取得ESG三個方面各至少1項SDGs（永續發展目標）目標，符合5項以上者，即可獲頒ESG概念店認證標章。