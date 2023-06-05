陳亞蘭與國立臺灣師範大學校長吳正己、國寶楊麗花合影。（國立臺灣師範大學提供）

陳亞蘭6日回母校國立臺灣師範大學領傑出校友獎。（國立臺灣師範大學提供）

金鐘視帝陳亞蘭5日出席臺灣師範大學101週年校慶，並以國際時尚高階管理碩士在職專班（GF-EMBA）106級校友身分，獲頒「傑出校友」。她上台領完獎，恩師、歌仔戲國寶楊麗花與閨蜜紀寶如、紀麗如突然現身，讓她當場激動掩面大哭，楊麗花除了獻花，還對愛徒比「讚」，場面溫馨感人。

陳亞蘭事後表示，「不知道楊阿姨會來，經紀人也是當場才知道」，坦言當看到恩師親臨，眼眶已泛淚，原本準備好的講稿，瞬間全部忘光光。她說楊麗花是「社會大學的教授」，「有楊阿姨的指導，才讓我有今天的成就」。 楊麗花說自己因為太忙沒時間，不然也很想來讀書，讓陳亞蘭一聽當場向學校喊：「快！招生！招生了！」

陳亞蘭就讀GF-EMBA時表現優異，曾被選為臺師大第一位在職專班出身的傑出學生，如今更是該校管理學院成立15年來，首位傑出校友獲獎者。她致詞時仍難掩激動情緒，一開口先自嘲「妝都哭花了」，因為恩師歌仔戲國寶楊麗花的出現打亂了她所有節奏，「但我很開心，謝謝她帶給我突然的驚喜，害我要講什麼都忘記了！」

她表示，對陳亞蘭來說，拿到這獎真的非常不可思議，「遇見恩師楊麗花是我人生重要轉折點，2017年也是。我想讓唯一源自臺灣的戲曲文化更貼近時代脈動，所以我勇敢報名臺師大國際時尚高階管理碩專班GF-EMBA，我是106級的學生，隨即展開了我超有壓力的精彩人生。就讀期間與各行各業佼佼者共同學習、腦力激盪，畢業之後我們相互扶持，是學校給我完整資源，歷任執行長與老師給我完整的時尚美學教育」。

她說，「《嘉慶君遊臺灣》是我就讀臺師大時的第一部作品，也是我繳的成績單，這部傳統歌仔戲充滿創新與時尚美學，我與學長共創了戲劇界第一個NFT，與學長姐共同開發週邊商品，在海在連連得獎，戲劇也創下1500萬收視人口，年齡層降低20歲。在老師與學長姐鼎力相助下，我無後顧之憂地詮釋劇中角色，去年史無前例拿到金鐘獎最佳戲劇男主角獎，是前無古人的女視帝！」她也是首例有銀行信託集資、要做一部全民共同出品的歌仔戲，且宣布：「接下來的歌仔戲將與AI結合！」

陳亞蘭表示，她跟隨恩師楊麗花腳步，「她保留傳統兼具創新，傳承給我歌仔戲的DNA。我會為臺灣這塊土地努力，為保留台灣重要文化資產而奮鬥」，坦言拿到這個獎責任更加重大，但是她不怕，因為她有臺師大做最強力的後盾，「我會為臺灣付出、我會為臺師大做更多奉獻，我以身為師大人為榮。我愛臺灣，我愛歌仔戲，我愛臺師大！」

臺師大校慶大會由校長吳正己親自主持，會中表揚第23屆傑出校友，今年共5位社會傑出人士當選，選出林正義、李豐楙、林金滄、盧彥勳、陳亞蘭等5位校友，對社會及國家的學術研究、產業發展、體育、藝術文化有重大貢獻與影響力，也頒發4位社會實踐獎得獎學生及7位傑出學生，並邀請傑出校友舉行大師沙龍講座。

臺師大指出，國際時尚高階管理碩士在職專班106級校友、陳亞蘭歌仔戲團團長陳亞蘭，致力傳承與創新臺灣傳統歌仔戲文化，是為臺灣唯一的原生劇種全力奉獻的表演藝術家。她去年以電視歌仔戲《嘉慶君遊臺灣》，勇奪第57屆金鐘獎戲劇節目男主角獎，成為臺灣電視史上首位女扮男裝的影帝。她獲得恩師楊麗花栽培及肩負使命，力拼復興傳統歌仔戲，奉獻半世紀青春投入，運用在管理學院所學，為創新歌仔戲打開一條活路。