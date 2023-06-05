桃園一名男子前（3）天晚間8點多騎高檔重機Caponord 1200，行經中壢區中正路時，遇到一名男子在雙黃線違規迴轉，2車相撞重摔、安全帽噴飛，驚悚畫面曝光；車主無奈透露，光是修車待料就要等一年半載；不過有不少網友認為車主當時車速不低，「對方有錯在先，自己速度也不慢耶」。

該網友在臉書「輕檔車俱樂部」分享事發影片，該輛重機當時行駛在路上，突然左側一輛機車「雙黃線迴轉」，重機當場撞上對方騎士，猛烈撞擊力道讓2車都撞飛，雙方的安全帽疑似都噴飛，畫面相當驚悚；現場照片也曝光，只見重機車身許多零件都在地面。

男子騎高檔重機Caponord 1200，行經中壢區中正路時，遇到一名男子在雙黃線違規迴轉，2車相撞重摔、安全帽噴飛，驚悚畫面曝光。（翻攝自臉書「輕檔車俱樂部」）

事後重機車主雖然只有手輕微擦傷，但愛車撞毀，如果不等待料，自己上網找零件也要30多萬，讓他超無奈，根據了解，Caponord 1200是Aprilia新一代高性能多功能車款，雖然以Aprilia另一款經典名車ETV 1000 Caponord為名.但並非後繼車種，而是Aprilia集結最新科技與最新造車工藝.所打造出來的全新車款，售價也要6、70萬。

其他網友留言「勇氣可嘉 … 路那麼小我連油門都不太敢轉。就怕遇到這種傻B」、「對方有錯在先，雙黃線，自己速度也不慢耶」、「對方雙黃線橫衝出來，根本來不及反應」、「結果雙手一攤沒錢賠，然後就會後悔當時為甚麼沒撞死他」、「更可怕的是行人連看都不看就從車縫衝出來」、「最愛看這種用生命捍衛路權VS移動神主牌了」、「對方真的很有事 但你市區真的慢點啦 防衛駕駛還是要做」。