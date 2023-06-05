受惠於智慧建築專案入帳，加上電競筆電新品以及網通、chromebook電源的急單挹注，群電5月合併營收為32.05億元，月增16.8%，年減9.9%，打破傳統「五窮六絕」魔咒，累計前5月合併營收達142.4億元，年減17.0%。

值得一提的是，智慧建築解決方案今年前5月相關營收認列已達近6億元，超越該部門去年的全年營收，公司也預期該業務將在第2季首度轉盈。

群電指出，群光電能自2016年開始投入智慧建築業務，已經有8年時間，現階段已累積十多個執行中的專案，除了導入集團內「群光智慧綠能大樓」、「群電蘇州廠」、「群電泰國廠」、「群光之星」、「群光電子泰國廠」外，也向外推展至「台北雙子星大樓」、「廣慈博愛園區」、「內科之心」、「新北市淡海安居」、「高雄清豐安居」等指標性集合住宅及複合式商辦園區，今年營收將挑戰15億，為去年營收的3倍。

在伺服器電源方面，群電表示，短期受到歐美裁員潮影響，企業資本出保守，中國市場的復甦也比想像緩慢，預期今年伺服器電源的成長將較為收斂，不過，公司認為，雲端的長線發展是不可逆的，尤其是目前正夯AI伺服器對電源功率及散熱的需求高，未來成長可期，對電源領導廠商來說就像軍備競賽，目前群光電能已經有能力量產4000-5000瓦的高效能AI伺服器電源模組，在這塊業務的發展也不會缺席。

展望下半年，群電指出，PC產業的庫存調整已經告一段落，然而現今經濟前景未明，客戶下急單的比例很高，非常考驗公司的反應速度跟彈性，但是公司強調，「機會是留給準備好的人」，群電具變壓器自動化的優勢，下半年畢竟是產業旺季，客戶也有諸多新品上市，公司將會盡全力搶單，力拚營收與獲利重回成長軌道。