由內政部主辦的「中產以下自用住宅貸款戶支持專案」，自6月1日上午9點開放至昨日（6月4日）止，專案上路滿100小時，現已有35萬人完成申請。營建署5日指出，經檢視現有申請案件，發現部分資料有填寫錯誤情形發生，並列出三大提醒，盼民眾日後申請時要多注意。

營建署表示，填寫貸款金融機構項目是要填2023年2月28日貸款中的金融機構，如有上述日期以後轉貸者，仍要填寫上述金融機構；若申請網站內屬於必填資料（打＊號）出現填寫錯誤，請申請人填妥「資料更正切結書」後，以郵寄或傳真至營建署協助修改，如為分行填寫錯誤，則會由金融機構校正，申請人無須提出更正。

營建署指出，由於本專案必須由房貸借款人提出申請，但有些房屋所有權人和借款人並非同一人，如子女買給父母、夫妻買給對方，此時要請原申請人填妥「放棄申請切結書」後，以郵寄或傳真方式提供本署先辦理案件撤銷後，再由房貸借款人本人提出申請。

營建署最後強調，專案補助對象是購置住宅貸款，如以房屋抵押取得消費性貸就不符合資格，請民眾勿提出申請。