台北居大不易，許多人租屋蝸居的費用，可能就是一個上班族的月薪！大安區信義路二段上的「法意大樓」屋齡16年，一間11.57坪的套房，租金約4.05萬元，相當於一個上班族的月薪，換算單坪租金為3,505元，是今年截至目前為止，台北市單價租金最貴的套房。

而根據實價登錄歷史資料，台北租金單價最高的套房是中山區松江路巷內的「法國玫瑰」11樓，坪數約9.3坪，2013年交易月租金3.8萬元、單價4,077元。

台灣房屋中正特許加盟店店東李毅甫表示，「法意大樓」位在信義路二段上，鄰近捷運東門站，擁有東門國小、金華國小、中正國中的學區優勢，社區規劃4米5挑高格局，所以室內使用空間比較大，其中套房月租金高達4萬多元，應是還包含管理費，且通常租客大多為被外派來台的外籍人士或高階主管，公司提供租屋補貼，以中正、大安區來說，總價在2,000萬元以下的套房或1房產品受到許多買方青睞，不僅可幫孩子設籍，還可收租投資使用，以該社區平均成交單價約140萬元計算，此套房的投報率約有3％上下。

進一步觀察近5年台北套房租賃交易，包括新美齊PARK259、新東京宅Midtown、基泰之星，法國玫瑰等，都屬於高租金社區，租金單價都在3,200元以上。其中又以2021年租賃的中山區「基泰之星」六樓戶，13.24坪，月租金5萬元，以單坪3,776元成為近五年新高，若以社區近一年成交均價75～85萬元計算，投報率約5～6％。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，這類高貴套房集中在中山區，大安區和中正區等區域，多半具備「交通方便」「商業機能」和「高級物管」等條件，主要租賃客層通常非一般上班族，多為中高階白領、外籍人士，或者是富二代因想要獨立生活，而在擁有自宅前暫時短租的選擇。