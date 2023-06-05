臉書許多名稱有「RISU」的社團散播、交換各種性私密影片、偷拍照，造成大量女性受害，引發各界發起不觀看、不下載、不轉傳的活動，但知名足球球評石明瑾表示，抵制RISU運動曝光後，反倒吸引原本不知道的網友搜尋，加入「RISU社團」的人不減反增，一天暴增萬人，釀成可怕後果。

在臉書搜尋「RISU」，能找到「RISU流出女大生作業簿」、「RISU限時加入（外流）」、「RISU前任自拍流出」等不法社團，吸引數萬人加入，透過RISU短網址，大量分享未經當事人同意的偷拍私密影片、照片，規避臉書的查緝，受害者以女性居多，變成網路性剝削。最可怕的是，在臉書搜尋相關貼文時，也會被自動加入社團，像病毒一樣擴散。

立委王婉諭表示，這些散播私密影像的社團，造成大量受害者的性影像擴散，去年接受陳情後，這些群組遭檢舉仍會繼續備份、增生，社團人數高達數萬人。近期各界名人發起抵制「RISU社團」，呼籲大家「不觀看、不加入、不分享、不持有、不下載、不轉傳」，刪除有加入社團的人臉書好友。

但抵制「RISU社團」的活動曝光後，反而吸引更多網友去搜尋，對此，石明謹在臉書發文「大家不知道另一件可怕的事，那就是這個抵制活動出來之後，RISU網站的會員人數，一天內就增加約一萬人。」

文PO出後，許多網友留言「敢點那些網址的也很敢，都不怕中毒」、「這根本就是變相打廣告，不講還好一講就蜂擁而至」、「這叫做負面宣傳也是一種宣傳 」。

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