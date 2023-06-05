重工業中的鋼鐵製造業缺乏年輕人，勞動力發展署桃竹苗分署推動「青年就業旗艦計畫」，引進年輕人力進入桃園龍潭的春源鋼鐵鋼構廠擔任工程師，不僅有超過4.2萬元以上薪資，公司也提供持續晉升的職涯發展機會，有138人透過該計畫獲得工作機會，穩定就業至今達2年以上，留任率100％。

畢業於營建工程系的廖翊琳，曾在營造公司擔任行政人員，她透過青艦計畫進入春源鋼鐵工作，職場經驗較少的她，有公司安排導師，遇到問題時可即時尋求協助，節省摸索的時間。目前擔任副工程師一職已留任超過3年。另一名畢業於機械工程系的古傳業，前一份工作在汽車業擔任品管工程師，因為想嘗試挑戰其他產業，透過青艦計畫進入春源鋼鐵，他在公司安排下接受專業證照的訓練，成功通過非破壞檢測人員的初級資格，期盼在工作中發揮自己專業能力。

春源鋼鐵表示，透過青艦計畫的職場導師制度，公司會安排老手帶領新手，讓年輕人逐步適應職場環境，不僅可以降低挫折感，還能讓技術經驗順利傳承；借助青艦計畫的支持，公司也會提供額外的資源，讓年輕員工除了內部教育訓練外，還能參與更專業的外部培訓並取得證照，公司也透過3年6次的考核制度，讓員工有持續晉升的機會，同時也能增加留任公司的意願。

桃竹苗分署長林淑媛表示，青艦計畫針對15至29歲缺乏工作經驗或專業技能之青年，結合產業資源，依據用人需求辦理先僱後訓的「工作崗位訓練」，提供青年務實致用的職業訓練，這種資深與新進員工間知識傳承的模式，不僅有助於技術交流與傳承，還能為公司培養具競爭力的人才。

青艦計畫將補助訓練單位（企業）工作崗位訓練費用，每人每月最高補助1萬2000元，歡迎企業踴躍提出申請，呼籲青年朋友踴躍透過「青年職訓資源網」查詢各項職缺及報名參訓，目前有157家企業提供2490個工作崗位訓練職缺數，相關資訊請洽本分署訓練推廣科03-4855368分機1371、1366。