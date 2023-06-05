彰化縣長王惠美表示，彰化建縣300年，縣內有許多隱形冠軍、很多好口味，好食、好物、好伴手禮，希望透過金好禮甄選活動，把好的產品行銷出去。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

評選分為食品與非食品類，將各選出10項金質獎等共38種獎項，獲選廠商將有機會獲得You Tuber網紅推廣行銷，並在知名通路進行銷售。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

金好禮！彰化縣政府鼓勵縣內產業積極創新、轉型並增加品牌形象，舉辦2023彰化金好禮甄選活動，分為食品與非食品類，將各選出10項金質獎等共38種獎項，獲選廠商將有機會獲得YouTuber網紅推廣行銷，並在知名通路進行銷售。

彰化縣長王惠美表示，彰化建縣300年，縣內有許多隱形冠軍、很多好口味，好食、好物、好伴手禮，希望透過金好禮甄選活動，把好的產品行銷出去，歡迎在地老店、新創商店、品牌業者踴躍參加，7月31日前受理報名，

王惠美還說，每一類將各選出10項金質獎，另外還有網路人氣獎、現場人氣獎、超威新人獎等，總共38個獎項，不過彰化厲害的產品非常多，因此每個商家只能提出3項產品參與評選。獲獎的廠商有機會讓YouTuber網紅協助推廣行銷，並在知名通路進行銷售，還有機會組成禮盒進行公益販售

彰化縣政府表示，活動評分方式，分為三階段，第一階段為專家學者初審占總分40％、第二階為網路票選占總分30％、第三階段大型展售會民眾實體票選占總分30％，報名即日起至7月底止，歡迎廠商踴躍報名。