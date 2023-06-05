曾演出《教父》系列電影聞名全球艾爾帕西諾（Al Pacino）近日同樣被爆，82歲的他讓小他53歲的性感女友諾爾艾芙拉（Noor Alfallah）懷孕，喜訊一出外界紛紛祝賀。豈料，卻有知情人士透露，艾爾帕西諾得知自己當爸非常「震驚」，要求女友做DNA檢測，結果全曝光。

艾爾帕西諾與女友諾爾艾芙拉於2022年4月開始約會，他們相處得相當融洽，雖然艾爾帕西諾比她的父親還要老，但是年紀相距對他們來說並不成問題，事實上艾爾帕西諾與兩名前妻已育有3名子女，最大女兒Julie Marie今年已33歲。如今82歲的他高齡再為人父，而這個孩子是與女友諾爾艾芙拉的第一胎，目前女友肚子已8個月大。

不過據《TMZ》報導，有知情人士透露，艾爾帕西諾得知自己當爸非常「震驚」，因為他在醫學上帶有不孕的誘因，非常確定自己沒辦法讓女生懷孕，直到2個月前他才知道女友懷有身孕，並要求女友做DNA測試，所幸的是，女友已經通過基因檢測證明這個孩子是艾爾帕西諾親生的。

據了解，艾爾帕西諾的嫩女友向來對年長男性情有獨鍾，她22歲時與已經74歲老牌搖滾樂團滾石主場米克傑格（ Mick Jagger）交往，兩年後她被拍到與88歲美國影壇傳奇巨星克林伊斯威特（ Clint Eastwood ）約會，令外界跌破眼鏡。