台灣友邦帛琉4日舉辦首屆國際馬拉松賽事，並邀請台灣外交部率團參加，包括立委趙天麟、網球一哥盧彥勳等好手都一同共襄盛舉。趙天麟表示，此次賽事由中華民國路跑協會協辦，匯聚地方與政府能量，讓台灣軟實力透過運動加強外交，創造台帛合作的全新亮點。

「2023帛琉馬拉松」是帛琉建國以來首場馬拉松賽事，也是台帛2國首次合辦的體育賽事，全程最長42公里，路線規畫融合當地名勝風景，並以零塑膠的永續概念舉辦，吸引近千名國際好手參賽。外交部政務次長田中光、原民會副主委谷縱．喀勒芳安等人率團領跑，彰顯兩國邦誼與深化合作。

平時就熱愛跑步運動的「超馬立委」趙天麟此次受外交部邀請，親自到場體驗帛琉的馬拉松賽事。（趙天麟提供／洪浩軒高雄傳真）

平時就熱愛跑步運動的「超馬立委」趙天麟此次受外交部邀請，親自到場體驗帛琉的馬拉松賽事，並與帛琉總統惠恕仁、駐帛琉共和國大使黎倩儀等人共同擔任剪綵及鳴笛嘉賓，替帛琉馬拉松賽事揭開序幕。

趙天麟也親自報名42KM的馬拉松賽事，與台灣原住民運動好手、高雄市馬拉松紀錄保持人鄭瑞竹一同起跑，最後趙天麟以5小時33分成績完賽，並取得第28名佳績。趙天麟賽後分享，疫情後世界各國馬拉松好手回歸賽道，自己也不例外，過程中雖然一度跑到腳底破皮、出血，也擋不住在帛琉開國首場馬拉松完賽的心願，尤其能夠沿途享受帛琉海島風情的山海美景，真的十分享受。

趙天麟指出，帛琉是台灣重要的友邦之一，台帛也都是海島國家，帛琉獨特的人文環境與觀光產業，值得一再探訪，台灣軟實力絕對有能力與不同的友邦、國家進行運動外交，希望未來能持續攜手太平洋地區國家，透過不同的合作來促進彼此經濟發展願景。