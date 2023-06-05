新竹市議員曾資程5日向市長高虹安提出建議，結合中油油庫保存的油槽並在園區內興建國際足球場，打造文化體育園區。（陳育賢攝）

新竹市議員曾資程5日向市長高虹安提出建議，結合中油油庫保存的油槽並在園區內興建國際足球場，打造文化體育園區。（陳育賢攝）

新竹市公道五路旁的中油油庫於2019年已完成拆除，油庫用地內原有18座油槽，目前保留1座超過60年歷史的油槽，將透過都市計畫活化整個產業園區；市議員曾資程5日提出建議，結合油槽活化並在園區內興建國際足球場，打造文化體育園區；市府則回應會積極評估可行性。

曾資程今天在市議會市長施政總質詢時指出，已拆除的中油油庫本來有18座油槽，現在保留1座具有超過60年以上歷史、具有文資價值的油槽，未來希望能成為具有歷史文資教育功能的歷史建物。

而除了油槽之外，中央也將在原中油油庫地回饋地方公園用地，他希望市府能在該處打造「文化體育園區」，結合油槽的文化再利用，在公園用地上作多功能使用，同時興建1座國際標準足球場，滿足新竹市眾多的足球人口。

且由於這個地點位處公道五交通區位，周邊有文創館、國際展演中心等，將會是未來竹市最具潛力的亮點，所以建議市長高虹安可朝文化體育園區來發展。

曾資程同時指出，新竹市的足球運動人口很多，市府原本希望在頭前溪左岸高灘地來設立標準足球場，但礙於河川法規限制，該處無法做國際足球場，另外頭前溪高灘地土壤結構也相當不穩定，地下水非常充沛，一段時間就有坑洞發生，雖然他樂觀其成有更多的足球場被興建，但安全很重要，一定要做好，他建議在回饋公園用地上興建比較合適。

高虹安則表示，針對油槽目前還沒討論到未來的規畫細項，現在還在作都市計畫的變更當中，至於議員所提的回饋公園用地打造國際足球場與文化體育園區，目前市府正在評估當中。另，因二河局頭前溪旁那塊地規畫的比較早，現在兩塊地都會同時來評估。