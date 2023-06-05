萬潤股價4月底下探60.2元的4個月低點後止跌震盪，5月中起向上走揚，近日在利多消息激勵下一路上攻，今（5）日開高後一度下跌1.61％，但隨後在買盤敲進下飆升8.99％至81.2元，終場上漲8.72％、收於81元，雙創去年9月中以來逾8月高點。

萬潤以半導體封測及被動元件設備為二大產品線，由於被動元件設備需求遞延，加上半導體大廠亦因應終端需求降溫，自去年下半年起陸續遞延或下修資本支出預期，對今年投資計畫同步趨守，萬潤受此影響，營運自第四季起明顯降溫，今年首季淡季動能續疲。

由於去年同期比較基期較高，萬潤2023年前4月自結合併營收3.1億元、年減達64.59％，為近9年同期低點。首季稅後淨利0.13億元，季減37.29％、年減達90.66％，每股盈餘0.17元，均創近13季低點。

展望後市，萬潤董事長盧鏡來在營業報告書中表示，由於國內封測廠遞延原訂資本支出計畫，預期今年公司銷售數量將較前2年衰退。不過，公司持續針對先進封裝領域開發新型機台，以保持領先優勢，預期能使公司突破總體經濟負面影響，繳出超乎各界預期的表現。

而近期輝達（NVIDIA）因應AI需求熱潮，除增加對台積電投片量外，對後段CoWoS先進封裝需求亦同步增加、近期傳出再急預訂相關產能，使近期CoWoS產能嚴重供不應求，台積電對此決議提前啟動擴產，並對合作封測設備業者追加採購訂單。