花蓮縣警察局避免駕駛因違規遭舉發後，等待罰單期間再度違規遭罰，將比照六都建置「違規簡訊」通知系統服務，預計本月9日啟用。（本報資料照片）

駕駛開車上路違反交通規則遭舉發後，一段時間才會收到紅單並驚覺自己違規，不過等待罰單期間卻因駕駛習慣再度違規遭罰，因此，花蓮縣警察局將比照六都，建置「違規簡訊」通知系統服務，預計本月9日啟用，透過即時提醒導正民眾違規行為。

花蓮縣警局表示，民眾開車上路常因超速、闖紅燈、違規停車、跨越雙白線等違規遭科技執法系統舉發，不過警察機關審核及寄發通知單需一定的作業時間，導致駕駛違規後至收到紅單期間，因重複駕駛習慣再次違規遭舉發。

花蓮警方為即時提醒民眾並導正違規行為，改善行車秩序及防制交通事故，決定以縣議員吳東昇曾在第19屆第23次臨時會上的建議，比照六都建置「違規簡訊」通知系統服務，預計6月9日啟用，將成六都後第一個建置該服務系統的縣市政府。

縣警局指出，「違規簡訊」通知系統服務上路後，將率先以遭科學儀器取締者為通知對象，並免費發送系統會員簡訊告知，不過，簡訊內容僅具提醒性質，民眾後續若收到縣警局掛號郵寄送達「舉發違反道路交通管理事件通知單」，仍應依規定繳納罰鍰。

民眾若要申請「違規簡訊」通知系統服務，可上花蓮縣警局的官網，填寫姓名、手機號碼等相關資料，輸入簡訊認證碼、車號跟車主身分證號後，經審核通過即能免費享用該服務。

此外，花蓮警方避免行政資源遭浪費並促使民眾減少違規，將比照六都作法，若同一車號在6個月內累計違規6次，即予停權半年，第12次停權1年，第18次則不再發送簡訊提醒該車號的車主。

縣警局長呂世明表示，「違規簡訊」通知系統服務除能提供在地鄉親即時、透明的資訊，也能提醒因不熟悉路況而違規的遊客，避免有一再違規情形發生。系統建置將持續評估民眾反饋內容，作為後續修正及擴充其他類型違規，如違規拖吊、民眾檢舉案件等通知，提升服務效能。