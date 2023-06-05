輝達一紙亮眼財報不僅將自身股價推上新高，同時帶動近年來最火燙的人工智慧AI熱潮，然而的飆漲的股價卻也讓部分投資人心生畏懼，歐洲最神秘家族羅斯柴爾德家族（Rothschild）旗下的資產管理機構Edmond de Rothschild選擇在高點出脫持股獲利了結，投資長Benjamin Melman坦言，估值太高了。

綜合外媒報導，羅斯柴爾德家族擁有超過200年歷史，一度獲得「富可敵國」稱號，目前旗下資產管理公司資金規模高達871億美元（約新台幣2.6兆）從2015年輝達業績第一次大爆發就開始增持輝達，最高一度達到160萬股。

不過隨著輝達股價上漲，羅斯柴爾德也逐步獲利了結，2018年一度剩下不到1萬股，但輝達的股價已經從2015年的4美元上漲至60美元左右；羅斯柴爾德家族第二次大舉投資輝達是在2022年第二季，即使輝達股價因晶片業景氣低迷不斷下挫，但他們越買越多，到年底增持約20萬股。

輝達今年以來股價已經成長超過180%，上周市值一度突破1兆美元大關，創新高的股價讓羅斯柴爾德家族決定出脫持股，Benjamin Melman表示，公司從2020年以來一直超額配置輝達，但目前有部分獲利了結，現在持有的部分已經小很多。

Benjamin Melman補充說道，我們對人工智慧產業持樂觀態度，但對於增持人工智慧概念股，越來越不確定，因為估值太高，我們管理著871億美元的資產，如果股價繼續上漲，需要更謹慎。