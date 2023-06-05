回顧歷史，1960至1980年代末期，日圓兌美元匯率為240:1，搭配日本企業超強的製造能力及品質升級，打造「Made in Japan」的輝煌時代；爾後美日貿易摩擦，1985年廣場協議日圓急速升值，1986年美日半導體協議更打擊日本半導體業，日圓兌美元曾經大約 80:1，日本經濟進入所謂「失落三十年」。近期日圓兌美元來到 140:1，日經225指數衝上33年新高。

元大日本龍頭企業基金擬任經理人表示，日股挑戰高點反映兩大重點，首先是日圓兌美元的貶值，對於日本據以立國的高技術製造業幫助極大，當Made in Japan從「品質好但是太貴」，變成「品質好而且不貴」，競爭優勢隨之湧現，豐田(Toyota)、索尼(Sony)等以品質取勝的指標企業，有機會帶領日本製造重返榮耀，推升日股表現。

其次，日本企業的底力強大，基礎科研能力是全球數一數二，奠定日本在全球產業鏈的地位，技術水準難有國家可以抗衡。以全球重要戰略物資-半導體為例，日本一直掌握半導體材料的壟斷地位，從2019年日韓貿易戰，一直到近期日本經濟產業省針對23種半導體技術出口限制，都展現此優勢。日本強大的科技基礎，更使其成為印太戰略重要重要一環，配合近期日相岸田文雄邀請包括台積電、英特爾(Intel)、三星(Samsung)等七大半導體產業鏈代表，訴求加碼在日投資，跨國半導體合作，將是日本半導體產業復興的重要關鍵。

被高盛分析師形容為日股十年難得一遇的進場機會，也吸引股神巴菲特納入投資，旗下波克夏海瑟威不斷加碼日本股票，從2020年8月的5%，增至2023年4月的7.4%，日本央行統計，今年來已有2.58兆日圓流入日股。這反映國際資金看好日本未來的經濟發展潛力，以及日本作為全球三大成熟市場，成為分散資產過度集中在美國的首選。元大投信指出，日股擁有眾多全球頂尖企業，當失落三十年的箝制解除，製造業復興將一躍而起，掌握未來三十年的日本再次崛起，現在是最佳時機。建議可透過主動基金，由專業團隊挑選具有成長性、獲利穩健的龍頭企業，輕鬆參與日股轉骨契機。