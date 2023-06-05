正妹議員驚揭臉書偷拍社團 成員破萬：像病毒到處都是

國民黨高市議員白喬茵驚曝臉書上有RISU社團，一查發現居然是散布私密、偷拍、自拍的臉書社團，「社團數量像病毒一樣複製得到處都是」，且每個社團的成員坐擁上千人到萬人不等。她喊話，希望警政單位，盡快透過網路IP追查這些外流影片的源頭並嚴懲。

白喬茵指出，近日在臉書上突然發現大家在抵制RISU社團，而LINE、Dcard跟各種論壇也都有類似的群組跟討論串，而這些社團皆是透過短網址的轉換，上傳性私密影像，所以平台管理員會非常難以審查。

國民黨高市議員白喬茵驚曝臉書上有偷拍社團。圖為她自嘲「蹲這麼低是在拍路平」畫面。（柯宗緯翻攝）

白喬茵質疑，這些影片到底有多少人是在不知情的情況下被偷拍、被外流的？對有些人來說，這是一種隱形的恐懼，就怕有一天不小心從別人口中得知自己也成為主角。

「任何人都不該被這樣對待。合法的成人影片管道市面上百百種，真的不要透過這種傷害別人的惡質方式來解決自己的慾望。」她也嚴肅提醒，「不觀看、不加入、不分享、不持有、不下載、不轉傳」的原則，如果看到身邊朋友在社團裡面，甚至是協助分享的，也可以進行道德勸說，並提醒以下行為都有違法的可能。

白喬茵表示，除呼籲社會大眾不要成為加害人的一份子，她也疾呼警政單位，盡快透過網路IP追查這些外流影片的源頭並嚴懲。同時，期待所有立法委員以及即將參選的立委關注此案，在未來法律制度跟程序上，能真正防堵偷拍與私密影片外流，守護每位市民的隱私。