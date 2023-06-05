台中捷運上月發生鄰近建案工程吊臂掉落軌道死傷意外，台北市信義區接著發生巷道路面下陷事件，引起外界關注。台北市勞動局已調查完轄內捷運沿線121處工地及102處地下開挖工程，計9處停工、違反87項《職業安全衛生法》、罰鍰305萬元。

勞動局勞動檢查處針對轄內捷運沿線工程121處工地及地下開挖工程102處工地實施全面檢查，已於5月31日檢查完畢，共計9處停工、總違反87項《職業安全衛生法》，總罰鍰305萬元，缺失項目主要為勞工未戴安全帽、2公尺以上開口未設置防護設備等。

勞動局長高寶華表示，工作場所職業安全衛生觀念相當重要，它不僅關乎勞工的生命和健康，也關係到工程能否順利進行，廠商應提供勞工安全的工作環境及完善防護措施；若忽視勞工安全，不僅會使勞工生命受到危害，亦會影響整體工程的進度和品質。

勞動檢查處長梁蒼淇提醒，台北市目前仍將採取「勤查重罰」政策，將針對紀錄不佳廠商加強監督檢查，除了宣傳職安衛相關觀念、輔導協助廠商建立完善的安衛管理制度外，若檢查後仍有缺失將會重罰。勞檢處會持續督促工程承包商，確實作好作業安全衛生管理，以保障工作者職場安全。