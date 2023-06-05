民進黨內性騷吃案連環爆，民進黨主席賴清德今天下午親自主持黨務主管會報，提出三項工作指示，要求立即修改黨內規章，建立一個性平友善的職場環境，並請祕書長許立明安排性平教育課程。賴清德強調，這次的性平事件必然對民進黨造成很大的衝擊，民進黨會嚴肅以對，讓社會看到勇於檢討改進的決心。

賴清德今天下午親自主持黨務主管會報，新聞部主任張志豪轉述賴清德三項工作指示如下：

一、民進黨是一體的，不必分事件發生是哪位黨主席任內，我們都擁有相同的價值，只要發現問題就嚴肅面對，秉持一貫的原則坦然解決。

二、賴清德再次重申上週臨時主管會報提出的三點性平革新方案，第一，建立直接申訴窗口；第二，零容忍的處理原則；第三，立即修改黨內規章。藉此事件，積極革新，以建立一個性平友善的職場環境，請黨部同仁確實執行。

三、請許立明安排性平教育課程，包括中央黨部及地方黨部同仁，以及黨公職人員的幕僚等，主席亦同時間參加。

賴清德強調，這次的性平事件必然對本黨造成很大的衝擊，民進黨會嚴肅以對，讓社會看到本黨勇於檢討改進的決心，維護性平的價值，是本黨一直努力的方向。