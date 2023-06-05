民進黨黨內性騷擾風暴持續延燒，黨主席兼總統候選人賴清德也出面滅火，稱面對相關事件，絕不會求以大局為重。但近日卻有綠營側翼帳號聲稱，只要選舉能贏，他會願意投給性侵犯，讓前立委郭正亮氣得砲轟，綠營側翼竟然可以為了意識形態，而踐踏道德。

推特帳號「祖國台灣的異鄉人」1日發文聲稱，他根本不在乎最近的性騷事件，因為在講求政治正確的台灣跟西方國家，男性在這方面的問題上根本沒話語權。「祖國台灣的異鄉人」更直言，只要選舉能贏，他願意投給性侵犯，「女性推友可封鎖我沒關係，逆風話總是要有人講」，但事後上述貼文已遭到刪除。

郭正亮今（5）日在中天政論節目《大新聞大爆卦》研判，民進黨內現在有人故意在跟賴清德唱反調，因為賴不久前才說過，性騷案絕對不會要求以大局為重，遭控吃案的前勞動部政務次長李俊俋機要秘書蔡沐霖，喊話要提出申訴時，賴也曾表態不贊成此舉。

郭正亮砲轟，這個聲稱性侵犯照樣會投的側翼帳號，為了得到權力、實現自己的意識形態，不只忽視民進黨性騷、im.B詐騙案、光電等爭議，更踐踏了「民眾心中最樸素的道德認知」。然而，這些側翼的意識形態，根本禁不起考驗，「請問你敢宣布台獨嗎？」

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