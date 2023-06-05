基隆市長謝國樑表示，他當年極力反對深澳電廠洩煤碼頭，如今才有番仔澳海域的豐富生態。（張志康攝）

立法委員蔡適應5日上午受訪時，表示基隆市長謝國樑擔任立法委員時，曾支持基隆港在現今四接的位置，設深水碼頭，現在卻反對四接；等於是謝市長打臉當年的謝立委。謝國樑他當年反對深澳電廠洩煤碼頭，與他現今的立場一致。

蔡適應5日上午接受媒體聯訪時，問到四接相關議題時指出，目前台電提出的四接東移方案的位置，正是基隆港原本規畫要設置深水碼頭的所在。因此，基隆市政府日前以四接開發區域位於水產動植物保育區為由，撤銷2020年的「原則同意」函文，等於同樣否定了基隆港深水港的開發計畫。

蔡適應指出，謝國樑在擔任立委時，曾經一力支持興建深水碼頭，等於現在的謝市長，反對當年謝立委的政見。

不過蔡適應也表示，港公司有向他反映幾個基隆港外港區的規畫版本，他認為台電應與港務公司進行溝通。另外也有人提出浮動碼頭的設想，他認為應由台電進行相關規畫。

對於蔡適應的說法，謝國樑上午受訪時表示，深水港及深水碼頭是為了擴充基隆港港務的需求，增加基隆航港競爭力所做的決定。這與他反對四接開發的理由並不相互抵觸。

謝國樑認為，若要拿他曾經的作為來比擬，應該拿他當年反對深澳電廠洩煤碼頭所帶來環境破壞，與二氧化碳排放所做的努力來比較。也因為他當年不惜與國民黨中央的對抗，因此現在才有番仔澳海域的豐富生態。

謝國樑也重申，就如行政院長陳建仁日前所說，「依法行政」的確是問題的核心；市府在經過環評後，會依法進行後續程序。雖然遺憾民眾無法進行四接公投，後續市府相關程序仍會持續進行。他將親自出席四接環評會議，表達基隆市民及市府對四接開發的想法及態度。