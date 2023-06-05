據英國《每日電訊報》（The Daily Telegraph）4日報導，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）將於7日至8日對美國進行訪問。該報預測，蘇納克屆時將游說美國總統拜登，讓其支持英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）出任北約（NATO）秘書長。

據路透社此前報導，北約秘書長發言人今年2月曾表示，北約現任秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）的任期將於今年10月結束，他也無意尋求連任。 《每日電訊報》最新報導提到，華勒斯已表示對該職位感興趣。他上個月接受媒體採訪時表示，「我一直說這會是一份好工作。那是我想要的工作。但我也熱愛我現在所做的工作。」

蘇納克訪問美國期間，會與拜登會晤並討論雙方在經濟、貿易、科技方面的合作。報導提到，由於華勒斯在幫助建立支持烏克蘭的國際聯盟方面發揮重要作用，他在美國很受歡迎。

報導還稱，蘇納克上個月在日本廣島參加七國集團（G7）峰會期間，還花時間為華勒斯遊說。不過，報導稱，令英方感到擔憂的是，法國和德國會聯合起來試圖阻止英國人擔任北約秘書長這一職位，並且有說法稱他們還支持選出北約第一位女秘書長，以此「戰勝」華勒斯。外界推測，另一位有意競選職位的，是將與拜登會面的丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）。