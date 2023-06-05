去年6月前台南市政府副發言人易俊宏被踢爆擔任教育部青年署講師時，曾以言語、肢體性騷擾多位未成年學員，時間長達7年以上，當時市長黃偉哲對此表示「絕不寬貸」。事後，市議員林依婷聘用易俊宏擔任助理，也被外界質疑「這就是民進黨處理性騷擾的態度嗎？」林依婷今天透過臉書表示，易俊宏上午已經辭職，她也希望易能夠好好地跟當事人們道歉及和解。

林依婷還說，「我既然選擇任用了易俊宏，我就要為自己的選擇付出代價，而我付出代價的那天是司法判決的當天，我會向相關的當事人一一親自道歉謝罪」、「有可能是事實有可能不是事實，我選擇讓法官、司法調查來認定。」

稍後易俊宏也在臉書發文道歉，他表示，「昨晚跟今早我看了很多留言，也再次感受到眾人的憤慨，所以我必須再一次為自己曾經讓人感到輕浮的言語動作及模糊的尺度邊界，再一次向相處過的每一個你誠摯道歉。尤其是因此被直接或間接、有意或無意傷害到的同儕、學員們，我要再說一次真的非常非常對不起，未來的日子裡我會一直不斷的反省自己、提醒自己、警惕自己。」

易俊宏還指出，「如今任何為自己開脫的話我都不會再說了。我會先離開政治相關工作，靜待司法部門對我的調查與審判，這也是我目前除了道歉之外必須得做的事情。我深刻明白不是離職了就是止血了沒事了，任何對於我的調查我都會配合，給自己也給其他人一個說明解釋的機會與場合，聆聽與釐清才能走向和解與原諒，讓彼此走出無盡陰影光明重生。」

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