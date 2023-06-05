鳳凰城太陽以當今最高的待遇留住凱文楊（Kevin Young），讓他以200萬美元年薪（新台幣6143萬）成為聯盟最貴的助理教練，這個年薪甚至比一些球員還要高了。凱文楊原先就是太陽助教，也是新帥的可能人選之一，不過太陽最後雇用冠軍教頭佛格（Frank Vogel）掌兵，同時他們也不想讓凱文楊跑掉。

美媒ESPN記者沃洛納斯基（Adrian Wojnarowski）報導，凱文楊是用兵高手，他幫前任總教練蒙提威廉斯（Monty Williams）設計了太陽隊的擋切戰術。蒙提威廉斯季後賽出局後遭到解雇，凱文楊本來也想走，但是太陽新老闆和佛格說服他留下。

太陽花費許多資源打造杜蘭特（Kevin Durant）、戴文布克（Devin Booker）的強力陣容，又開出5年3100萬美元高薪簽下佛格，展現出新老闆爭冠的雄心。同時佛格的壓力也很大，未來幾年如果沒有拿到總冠軍，身旁的凱文楊就會順理成章取而代之。

有名的案例是2014-15球季上任的騎士總教練布拉特（David Blatt），當時球團還雇用了泰隆盧（Tyronn Lue）做助理教練。結果布拉特在2015-16例行賽中途遭到開除，泰隆盧接掌帥印並率隊摘下總冠軍（2016年）。