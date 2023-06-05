民進黨前黨工爆出遭外包廠商性騷擾，且被吃案。台北市政府勞動局已於6月1日發文民進黨中央黨部，要求具體提供相關說明，並限期6月5日前回覆，但民進黨卻以資料過多為由，無法於期限內回函。台北市長蔣萬安表示，「不容許無故拖延，會再要求限期盡快回覆。」

蔣萬安今赴議會進行市政總質詢，國民黨台北市議員張斯綱關心，限期時間已到，截至下午2時，是否已有收到回函？勞動局長高寶華回應，民進黨中央下午有打電話告知，資料非常多，因此還沒有回函。

高寶華指出，《性平法》對於沒有在時限內回函資料，並無要求改善或有處分，將依現有收集的資料，於6月下旬召開審查委員會，對於民進黨中央並不是很有利，勿枉勿縱。

張斯綱要求，性騷案件不但是社會矚目案件，也是政黨對形象的自清，不能讓民進黨拖拖拉拉，無限期往後延，且民進黨既然已經開記者會，代表內部已經處理一段落，不能讓民進黨打馬虎眼。

蔣萬安強調，「不容許無故拖延，會再要求限期盡快回覆。」該怎麼做就怎麼做，程序會往前進，今日沒有回函，會依法召開性平審查委員會，就現在所掌握的事實，依法開罰。

另，勞動局勞動檢查處2日至民進黨稽查，了解有無制定職場不法侵害預防計畫。張斯綱追問，稽查結果有無缺失？高寶華回覆，結果民進黨並無預防計畫，已明確告知一個月內改善，會再做第二次稽查。

★中時新聞網關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110