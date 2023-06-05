新竹市長高虹安去年底因被控詐領立委助理費案，遭檢方偵訊後，列貪汙罪偵字案被告，以60萬元交保，林姓律師在該網路新聞下留言開酸，但曹姓網友留言諷「哪像林律師都還會特殊服務女客戶」，林提告後，台北地院判曹罰金2萬元，緩刑2年，

林姓網紅律師在網路新聞「高虹安律師費1天至少90萬元」下方留言「60萬交保根本小菜一碟」，曹姓網友留言諷「哪像林律師都還會特殊服務女客戶」，林提告妨害名譽，台北地院審理，依散布文字誹謗罪判曹罰金2萬元，緩刑2年，參加法治教育2場次。可上訴。

38歲的曹男與林姓律師素不相識。因網路新聞報導「高虹安律師費「1天至少90萬元」，林留言酸「60萬交保根本小菜一碟」之新聞報導，竟在去年12月17日在該新聞留言區留言：「哪像林律師都還會特殊服務女客戶」等語。

林律師到警方報案提告，檢方起訴後，台北地方法院認為，曹男所為實非可取，但考量被告犯後坦承犯行，並願賠償林的損失，然經調解後雙方未達成和解，依散布文字誹謗罪判處罰金2萬元，可易服勞役，緩刑2年，參加法治教育2場次。