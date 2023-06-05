中小型股安可(3615)、新盛力(4931)、彩晶(6116)、迅杰(6243)、其陽(3564)、大亞(1609)、毅嘉(2402)、協易機(4533)、必應(6625)、聰泰(5474)、辣椒(4946)等股價以漲停作收，在多頭氣勢不減下，台股指數一度攻至16781.19點，不過尾盤時賣壓出籠，加上台積電(2330)弱勢收低，終場加權股價指數為16714.43點，僅上漲7.52點，成交量約為3005.91億元；OTC指數為220.09點，上漲1.93點，成交量為777.53億元。

今天盤中上市各類股以造紙類股表現最佳，上漲4.14%，其次是玻璃類股及光電類股，分別上漲3.15%及2.57%，表現較差者為資訊服務類股、半導體類股及航運類股，其中資訊服務類股下跌2.14%，半導體類股下跌0.87%，航運類股下跌0.63%；上櫃部分，表現最佳為光電類股、上漲2.04%，表現最差為紡織類股、下跌0.1%。

就技術面來看，今天台股在上週五美股再創高帶動下，盤中指數開高走高，不過尾盤賣壓出籠，終場上漲7.52點，以16714.43點作收。元富投顧總經理鄭文賢表示，美股一週來，受到舉債上限協商等待、就業數據亮眼，投資人擔心Fed再升息，以及輝達漲多拉回，四大指數稍作休息，不過仍屬強勢格局，亞股則以日經指數和台股最強，尤其台股漲多震盪一度壓回16477在10日均線位置，但AI股立刻又回神，週線攻上16700，週線連三紅，成交量在3600億元，價量齊揚；短線技術面日KD在高檔交叉向下拉回，原則上在16300點~16500點整理了3~5天，讓過熱的技術指標修正，AI相關個股也稍微降溫一下，下檔風險不大，拉回仍留意強勢族群的買點，近日回檔到10日均線，又再次轉強，並過高點，多頭欲罷不能，下週將直接挑戰17000點，下檔支撐也提高到16500點。

復華中小精選基金經理人趙建彰表示，因非農就業數據佳，加上債務上限危機解除，使美股持續衝高，氣氛面有利資金回流台股，有望持續帶動行情表現。觀察台股自去年第四季谷底反彈以來達3成，不過預估本益比僅處長期平均，若接下來美國聯準會停止升息、加以景氣逐步觸底回升，將使台股評價仍有提升空間，在AI應用持續推展下，晶圓代工、IC設計、伺服器、高速運算等相關仍將是布局電子股的亮點，此外，本周進入股東會旺季以及蘋果ＷＷDC大會，可留意指標大廠及受惠供應鏈投資機會。

鄭文賢表示，6月美股可能還是兩樣情，道瓊受到區域銀行表現不佳、通膨壓力干擾，指數在33000~34000來回打底居多，但NASDAQ和費半，則可能再向上挑戰高點，NASDAQ支撐在月線12500，費半支撐在3250點，同樣的，台股在輝達帶動AI大軍下，站穩16000點，短期拉回在16200~16500整理，6月份有機會再挑戰17000點，大盤成交量也保持在2500~3000億元間，類股輪漲的型態不變，選股仍以AI股、儲能股、電動車概念股及電子標籤為主。