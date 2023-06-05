朱漢強1996年進入集保結算所，歷任主秘、副總經理、總經理已任職26年，證券市場歷練豐富，對公司各項核心業務極為嫻熟，曾督導完成歷時4年的核心業務資訊系統－存託系統改造專案，為未來發展奠定良好根基。

朱漢強2019年接任集保結算所總經理、2022年接任董事長職務，5月底才親自率團參與於捷克布拉格舉行的世界集保組織論壇（WFC）年會。據了解，朱漢強回國後不久確診，上周請假休養，隨即傳出已以個人因素請辭，並獲金管會同意。