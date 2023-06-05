新竹市南寮地區部分低窪處常有遇雨淹水問題，時代力量市議員林彥甫5日建議指出，雨水下水道從編列預算再向營建署申請辦理，動輒3年工期，若能先添購移動式擋水板，再搭配沙包可望終結淹水惡夢；市府則表示，已預計採購800片，可防護家戶約140戶，7月下旬可交貨。

林彥甫今天在市議會市長施政總質詢時指出，今年5月19及22日南寮部分低窪地區包括延平路三段、中清路都有淹水情事，該處至今都沒有施作雨水下水道，即便市府已編列預算，要完工仍要多年，這段時間居民還要繼續忍受淹水之苦。

他建議市府添購移動式擋水板，用在低窪與平坦地區，再搭配沙包使用，就可以終結淹水惡夢，但市府一開始是希望居民自購，希望市府相關單位能重視。

市長高虹安表示，目前已責成消防局採購，先以災害準備金動支，預計購買800片，可防護保全家戶約140戶，也預計於今年7月下旬完成交貨，屆時將配發到3區區公所，未來可針對歷史積淹水災點及公共工程周邊的市民優先借用，以降低住家再次積淹水的機會。

消防局指出，市府盤點各區雨水下水道改善工程，未來北區南寮、延平路一帶尚有新竹漁港特區雨水下水道系統C、D、F、H幹線需進行改善，已積極在爭取營建署補助案中，最快需3至5年才能完成。

另東區汀甫圳一帶也規畫都市計畫雨水下水道系統的H幹線建置，最快也需3至4年完成。另護城河兩側雨水下水道需全面檢討及清理改善，同樣尚需數年，在上述改善工程完成前，市府先進行防災應變作為，採購相關擋板因應強降雨的來襲。