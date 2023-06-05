男星林道遠和老婆靜香（張淨婷）育有一對兒女，他為了陪孩子成長，在2020年退出經營多年的燒烤店，一度當外送員貼補家用，但兼職的過程中，他遇到外國的女生直接全裸取餐，讓他直呼：「有一點安慰」，甚至樂喊：「但也是有一種小豔遇的感覺」。

林道遠和老婆靜香日前登上《一袋女王》提到，林道遠退出燒烤店後，一度用到老本，林道遠為此當外送員貼補家用，靜香就問老公外送有沒有遇到奧客或者印象深刻的事，結果林道遠說：「前幾天才遇到那個外國的女生居然全裸出來拿外送耶」。

靜香聽完不敢置信說：「不是應該要好好的拿錢、找錢，然後去趕下一單嗎？」接著她隨口問：「那她身材好嗎」，沒想到林道遠竟然稱讚女生身材蠻好的，讓靜香整個大走心：「不是應該覺得很尷尬、很害羞，錢拿了就趕快走嗎？」不解老公為何去看女生的身材。

對此，林道遠則解釋，當爬樓梯爬到6樓時，看到這種景象，「我覺得有一點安慰」，還讓結婚8年的林道遠直呼：「有點拆包裹的感覺，但也是有一種小豔遇的感覺」。