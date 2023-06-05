2023全國NGOs環境會議合辦團體今(5)日前往總統府與蔡英文總統進行會談，12個民間團體帶著環保、能源、水資源、動保、土地等83項當今迫切解決的環境議題，期望能透過總統高度找到議題解決的可能性。

去年府方因疫情不便接見環團，睽違2年後，今年全國NGOs環境會議再度有機會與總統面對面討論環境議題，環團表示，府方今年拉高對話層級，總統府秘書長林佳龍、副秘書長張惇涵已於5月30日與環團見面，聚焦迫切解決的議題，由於議題多樣，今年83項建言數量也達史上新高。

台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政表示，第4天然氣接收站遲至2032年才能完工，可用時間極短，不符合經濟效益，經濟部應將基隆協和電廠轉型為再生能源電廠。

台灣環境資訊協會副秘書長孫秀如表示，政府應指派單位統籌相關部會，滾動修正《國家生物多樣性策略及行動計畫》，定期產出及公開揭露《生物多樣性國家報告》。

台灣動物社會研究會研究員陳庭毓表示，政府農業補助應以促進友善畜禽生產為目標，建請政府以荷蘭Kipster雞蛋的生產與消費模式為典範，引進、補助並建立轉型示範場，積極推廣友善畜牧升級，以因應氣候變遷、改善環境健康、提升動物福利。

台灣水資源保育聯盟主任黃惠敏表示，淺山生態系面對極端氣候的調適能力，造成聚落生活與生物基因寶庫的損失，建請加速馬頭山地區的棲地與生物多樣性保育，世界級泥岩惡地如高雄馬頭山與台南龍崎月世界特殊自然地景，應儘速設立國家自然公園，終結掩埋場鄰避設施，以保全淺山生物多樣性與生態系服務與國際接軌。

惜根台灣協會代表李華萍表示，民進黨政府執政8年，但徵收情況不減反增，現行區段徵收及自辦市地重劃均違反憲法第15條「保障人民生存權、財產權、工作權」，建議凡是不同意參加區段徵收及自辦市地重劃之土地所有權人，都可以不被納入於徵收或重劃範圍。

全國NGOs環境會議合辦團體指出，期待蔡總統、行政院各部會及立委們把握最後1年的任期，積極回應環團期待，加快溝通腳步，莫讓民間聲音隨著最後1個任期消逝。